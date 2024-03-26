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За гроші допомагав з «оформленням» паспортів: у Харкові затримали ділка

19:05, 26 березня 2024
За послугу зловмисник вимагав 7500 гривень, які нібито призначені для нього та службових осіб міграційної служби.
За гроші допомагав з «оформленням» паспортів: у Харкові затримали ділка
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 50-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у березні 2024 року харківʼянин запропонував «допомогу» своїй знайомій. Він сказав, що допоможе їй та її доньці оформити внутрішній та закордонний паспорти.

Чоловік зазначив, що має вплив на працівників одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області щодо безперешкодної видачі паспортів.

За послугу він вимагав від жінки 7500 гривень, які нібито призначені для нього та службових осіб міграційної служби. 

Правоохоронці затримали ділка під час отримання домовленої суми.  Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності ділка та суму коштів, яку він встиг отримати від реалізації своєї «схеми».

Також встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження. Слідство триває.

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прокуратура

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