Максим Пампура вирішив взяти участь у конкурсі на посаду голови Державної судової адміністрації

В. о. голови ДСА подав документи лише після того, як Вища рада правосуддя продовжила строк подання документів.

Джерело фото - ДСА

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Виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура вирішив взяти участь у відборі на посаду голови Державної судової адміністрації, який проводить Вища рада правосуддя.

Цікаво, що документи в. о. голови Державної судової адміністрації подав лише в останній момент перед закінченням визначеного для подання документів строку.

Також слід зазначити, що подання Максимом Пампурою документів стало можливим виключно через те, що на початку березня Вища рада правосуддя продовжила строк подання документів до 22 березня.

Таким чином, загальна кількість претендентів на посаду голови ДСА станом на 26 березня досягла 15 кандидатів.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла про умови відбору, а також про кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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