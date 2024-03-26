Мобілізації з 18 років не буде – у Слузі Народу прокоментували чутки про законопроект Уряду

Навіть при достроковому закінченні університету та отриманні базової військової підготовки мобілізація з 18 років не враховується.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав поправку про виключення з законопроекту про мобілізацію 10449 положення, яким пропонувалося встановити обовʼязок громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях при перетині державного кордону додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.

Народний депутат Сергій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що мобілізація з 18 років не передбачається законопроектом.

«По-перше, законопроект не передбачає мобілізацію з 18 років. Я може це прямо стверджувати», – сказав Демченко.

Хоча, за його словами, така думка має місце для повнолітніх осіб, які достроково закінчили навчання в університеті та отримали базову військову підготовку.

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