В Хмельницкой области мужчина хотел стать опекуном недееспособной падчерицы: что решил суд

Суд отметил, что представление органа опеки не содержит надлежащей мотивации: не указано, почему именно отчима, вошедшего в семью недееспособной только 16 апреля 2023 года, целесообразно назначить опекуном, а не другое лицо, в частности мать.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области по делу по заявлению жителя Хмельницкой области о признании его падчерицы недееспособной и установлении над ней опеки. Апелляционные жалобы его, супруги и адвоката ХАС отклонил.

Звертаючись до суду, чоловік пояснив, що його падчерка має інвалідність І групи з дитинства й потребує стороннього догляду. З її матір’ю вони жили у цивільному шлюбі й зареєстрували його у 2023 році. Орган опіки та піклування виконавчого комітету селищної ради визнав доцільним призначення його опікуном над падчеркою. Тому просив суд визнати її недієздатною і призначити його опікуном.

Після судово-психіатричної експертизи місцевий суд визнав падчерку заявника недієздатною, встановив строк дії рішення у цій частині – 2 роки з дня набрання законної сили, проте у задоволенні вимог про призначення його опікуном – відмовив.

Заявник, його дружина та адвокат в інтересах її доньки оскаржили рішення до апеляційного суду.

На думку апелянтів, суд незаконно відмовив у призначенні чоловіка опікуном його падчерки, фактично залишивши її без опіки. Ніхто, крім нього, не звертався в органи опіки і піклування та у суд із заявами про призначення опікуном. Запевнили, він позитивно характеризується, без шкідливих звичок, давно доглядає за дитиною своєї дружини і має всі підстави бути її опікуном.

За словами жінки, її чоловік є внутрішньо переміщеною особою й власного житла та роботи не має. На сімейній нараді вони вирішили, що саме він буде опікуном її доньки, з якою у нього хороші стосунки, а вона працюватиме на птахофабриці. Те, що заявник лише з квітня 2023 року увійшов у їхню сім’ю, пояснила тим, що вони віруючі люди й почали жити разом тільки після вінчання у церкві.

Однак колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновком суду першої інстанції – подання органу опіки та піклування має для суду лише рекомендаційний характер та не містить належної мотивації: не зазначено, чому саме вітчима, який увійшов у сім`ю недієздатної лише 16 квітня 2023 року, доцільно призначити опікуном, а не іншу особу, зокрема, матір.

«І слід зазначити, що навіть станом на час звернення до суду з відповідною заявою саме [матір] по жовтень 2023 року перебувала на обліку в Кам`янець-Подільському РУСЗН та отримувала допомогу по догляду за інвалідом 1 групи і компенсаційні виплати працездатній особі, що не працює і здійснює догляд за інвалідом 1 групи. Доказів на спростування зазначеного апелянтами суду не надано і голослівним є посилання останніх на те, що саме [вітчим] з 16.04.2023 здійснює постійний догляд за недієздатною, матір якої працевлаштована», – зазначив ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/975/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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