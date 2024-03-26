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«Ближайшие месяцы будут очень непростыми»: мэр Киева Виталий Кличко призвал усиливать защитные сооружения вокруг городов

14:51, 26 марта 2024
Тема укреплений Киева, Чернигова, Сум и других регионов, которые завтра могут столкнуться с новым нашествием врага – сегодня приоритет, подчеркнул Виталий Кличко.
«Ближайшие месяцы будут очень непростыми»: мэр Киева Виталий Кличко призвал усиливать защитные сооружения вокруг городов
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После президентских «выборов» россия может начать еще одно большое наступление в Украине. В настоящее время она создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат. Об этом со ссылкой на представителей ЕС и разведки западных партнеров сообщил мэр Киева Виталий Кличко в колонке для УП.

«Фортификационные сооружения и линии обороны, бетонные пирамиды, экскаваторы, трактора, лопаты. Вопрос укреплений касается не только прифронтовых регионов, но и тех, которые уже завтра могут стать прифронтовыми.

Киев построил и постоянно усиливает защитные постройки вокруг города. Также Киев участвует в укреплении восточных границ страны. Но нужно больше», - подчеркнул он.

«Тема укреплений Киева, Чернигова, Сум, Полтавы, Днепра, Запорожья и других регионов, которые завтра могут столкнуться с новым нашествием врага - сегодня приоритет», - добавил мэр.

Он призвал городских председателей и лидеров общин на своем уровне, где необходимо, на заседаниях советов усилить программы защиты, внести изменения в бюджеты; между собой решить и вместе с военными укрепить регионы. «Ведь ближайшие месяцы будут очень непростыми», - подытожил Кличко.

Автор: Наталья Мамченко

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«Ближайшие месяцы будут очень непростыми»: мэр Киева Виталий Кличко призвал усиливать защитные сооружения вокруг городов

Тема укреплений Киева, Чернигова, Сум и других регионов, которые завтра могут столкнуться с новым нашествием врага – сегодня приоритет, подчеркнул Виталий Кличко.

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