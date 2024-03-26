Польско-французское ограничение украинского импорта грозит продолжением войны, – заявили в Кабмине

Украина возмущена планами ЕС по ограничениям на импорт продуктов и предупреждает об обострении войны с россией.

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В украинском правительстве выразили возмущение относительно стремления некоторых стран ЕС, таких как Польша и Франция, по расширению ограничений на импорт украинских продуктов питания, подчеркивая, что это может спровоцировать продолжение войны с россией. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью изданию Financial Times.

Сольский отметил, что дополнительные ограничения украинского агроимпорта, которые обсуждаются в ЕС для удовлетворения потребностей фермеров Европы, могут серьезно ударить по экономике Украины и увеличить вероятность продолжения конфликта. Он считает, что снижение цен на зерновые из-за урожайных урожаев в США и Латинской Америке не может быть приписано исключительно украинскому экспорту.

"С помощью одних только дотаций мы не сможем эффективно конкурировать. Конкуренция всегда важнее для развития, чем субсидии", - сказал Сольский.

Министр подчеркнул, что протекционизм и субсидии не решат проблемы европейских фермеров, и призвал их стать более конкурентоспособными на мировых рынках. Сольский обсуждает эти вопросы на встрече министров сельского хозяйства ЕС, где обсуждаются предложения по ослаблению экологических правил для фермеров ЕС. В среду представители 27 стран ЕС соберутся для согласования соглашения с Украиной о продлении либерализованных условий торговли.

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