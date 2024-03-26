Жалобы на судей, которые подаются в электронном виде, должны быть подписаны электронной цифровой подписью – ВСП

В Высшем совете правосудия сообщили, почему оставляют без рассмотрения и возвращают жалобы на судей, которые поступили в электронном виде.

Жалобы на судей, которые подаются в электронном виде, должны быть обязательно подписаны электронной цифровой подписью лица, являющегося автором соответствующей жалобы.

Об этом напомнила Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, которая 25 марта решила оставить без рассмотрения и вернуть дисциплинарную жалобу ее автору – судье Харьковского районного суда в отставке Игорю Караченцеву.

В июле и октябре 2023 года судья в отставке направил в Высший совет правосудия две жалобы в электронном виде на действия судьи Харьковского окружного административного суда Оксаны Старосельцевой.

Впрочем, по каким-то причинам, судья в отставке направил жалобы без наложения собственной электронной цифровой подписи, что не позволило идентифицировать личность жалобщика.

Вместе с тем, статьей 7 Закона «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» определено, что оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной подписью автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом «Об электронных доверительных услугах».

Согласно статье 12 Закона «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», в редакции, действующей на момент обращения с жалобами, проверка целостности электронного документа производится путем проверки электронной цифровой подписи.

Проверкой же было установлено, что дисциплинарные жалобы судьи в отставке Игоря Караценцева не содержат электронную цифровую подпись автора жалобы (на документы не была наложена электронная подпись), следовательно, такие жалобы были поданы с нарушением порядка, определенного законом.

В итоге, дисциплинарные жалобы судьи в отставке в отношении судьи Харьковского окружного административного суда Третья дисциплинарная палата оставила без рассмотрения и вернула заявителю.

Автор: Вячеслав Хрипун

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