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В Украину пытались нелегально ввезти более 100 тысяч изделий корейской бьюти-индустрии на более 1 млн гривен

13:55, 15 апреля 2024
Таможенники обнаружили фальсификацию документов предприятием бьюти-индустрии.
В Украину пытались нелегально ввезти более 100 тысяч изделий корейской бьюти-индустрии на более 1 млн гривен
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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На таможенном посту "Устилуг" раскрыли случай нарушения таможенных правил предприятием из Украины. При ввозе косметики и одежды известных брендов в товаросопроводительных документах были представлены ложные сведения об отправителе, получателе, наименовании и количестве товара. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники с Волыни обнаружили факт нарушения во время полного таможенного досмотра небольшого буса, который ввозил этот консолидированный груз. В результате на склад таможни было направлено почти 130 тысяч единиц изделий корейской бьюти-индустрии, импортная стоимость которых оценивается более чем на миллион гривен.

Согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, такие действия, направленные на сокрытие товаров от таможенного контроля посредством представления ложных сведений, могут взиматься штрафом в размере от 50 до 100 процентов стоимости товаров с возможностью конфискации.

Сейчас проводится товароведческая экспертиза для определения реальной стоимости изъятого товара. Дальнейшее решение дела будет зависеть от решения суда.

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