Статус PESEL UKR: украинцам в Польше готовят кардинальное изменение правил

Украинцы, которые будут прибывать в Польшу, должны получить PESEL UKR не в течение 30 дней с даты прибытия в Польшу, а «сразу по прибытии».

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В Польше подготовили законопроект об изменениях в правилах пребывания украинских беженцев. Нововведения должны быть введены с 1 июля. Об этом сообщает uapl.info.

Среди предлагаемых изменений – новые условия оформления идентификационного номера PESEL UKR, подтверждающего статус защиты.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Тогда украинцы, которые будут прибывать в Польшу для получения временной защиты, должны будут получить PESEL UKR не в течение 30 дней с даты прибытия в Польшу, как это действует сейчас, а сразу после прибытия.

В то же время, будет ограничен перечень документов, с которым можно будет получить статус защиты. С 1 июля 2024 года PESEL UKR будут выдаваться только на основании действительного загранпаспорта гражданина Украины.

Если до сих пор можно было оформить PESEL UKR и на основе внутреннего украинского паспорта, то после вступления в силу новых правил нужно будет предоставлять загранпаспорт. Чиновники убеждены, что в 2024 году украинцы за рубежом имеют достаточно возможностей получить украинские документы.

Также изменения в закон предусматривают ужесточение контроля за личными данными украинцев, получающих PESEL UKR. Предлагается при оформлении PESEL UKR собирать отпечатки пальцев у всех украинцев от 6 лет.

Также в реестр будут вносить отпечатки пальцев украинцев, которые уже имеют польский номер PESEL, но их биометрические данные не занесены в реестр. Речь идет в основном об украинских детях, достигших 6-летнего возраста. Процедура связана с возможностью получить вид на временное проживание (карты побыту).

При оформлении карты побыту отпечатки пальцев украинских граждан будут автоматически перенесены из реестра граждан Украины. А это, вероятно, упростит процесс выдачи новых документов.

Также планируется дополнять данные украинцев в польском реестре PESEL образцом подписи. Это касается украинских подростков в Польше, которым на дату получения PESEL UKR не исполнилось 12 лет и образец подписи не требовался, а при подаче заявления на получение карты побыту они уже достигли этого возраста.

Кроме того, беженцам из Украины нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях. Это связано с тем, что многие беженцы получили PESEL UKR не на основании загранпаспорта.

Такое требование связано с возможностью дальнейшего получения беженцами вида на временное пребывание. При подаче документов на получение карты побыту в Польше учитываются исключительно данные из действительных загранпаспортов.

Также обновить данные в польском реестре PESEL с 1 июля 2024 г. придется и украинским гражданам, получившим статус на основании украинского паспортного документа, который на момент присвоения номера PESEL был недействительным или срок действия которого истек.

Украинцы, прошедшие процедуру актуализации документов в польском реестре PESEL до момента вступления изменений в спецзакон в силу, будут освобождены от такого требования.

Также правительство Польши хочет создать полноценную систему учета присвоения, упразднения и восстановления статуса PESEL UKR в Польше. Предлагается определить специальный орган, который будет уполномочен на внесение в реестр PESEL изменений статуса UKR в ряде случаев, в частности:

отмена статуса UKR для украинцев, находившихся за пределами Польши сверх определенных допустимых сроков;

восстановление статуса UKR для граждан Украины, если будет подтверждена безосновательность или необоснованность его отмены;

потерю статуса UKR в связи с получением карты побыту со специальной отметкой.

Для подтверждения непрерывности использования статуса PESEL UKR будет определено, какие именно сроки считать датами получения, отмены и восстановления.

Совместно с Пограничной службой Польши будет разработан механизм, благодаря которому упростится процедура повторного предоставления статуса PESEL UKR:

после въезда в Польшу через внутреннюю границу стран ЕС;

при предоставлении статуса PESEL UKR после получения временной защиты в другой стране ЕС.

При получении карты избитой для беженцев из Украины статус UKR будет автоматически изменен на статус CUKR. Именно карта побыту с отметкой CUKR будет подтверждать новый статус легального длительного пребывания в Польше после временной защиты.

Ранее сообщалось, что Польша планирует изменить условия предоставления помощи украинским беженцам. Среди основных изменений – отмена части выплат.

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