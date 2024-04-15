В НААУ высказали позицию по идее отмены одного из оснований закрытия уголовного производства

Если срок расследования истек, дело должно быть закрыто, считают в Нацассоциации адвокатов.

Министерство юстиции в рамках приведения законодательства к стандартам ЕС прорабатывает идею отмены одного из оснований закрытия уголовного производства, а именно – окончания срока досудебного расследования. В Национальной ассоциации адвокатов Украины предупреждают о нарушении прав подозреваемого и отмечают, что соответствующие замечания уже направили в министерство, которое просило НААУ выразить видение адвокатами таких инициатив.

Согласно действующей редакции п. 10 ч.1 ст. 284 УПК уголовное производство закрывается, когда после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный статьей 219 этого Кодекса (кроме случая сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица).

В НААУ сослались на ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует каждому право на справедливое и публичное рассмотрение его дела на протяжении разумного срока.

Статьей 283 УПК определены общие положения окончания досудебного расследования, в соответствии с которыми лицо имеет право на рассмотрение обвинения против него в суде в кратчайшие сроки или на его прекращение путем закрытия производства.

Эта норма призвана дисциплинировать орган досудебного расследования, считают в НААУ. Ведь наличие у человека подозрения или обвинения имеет для него определенные ограничительные последствия. Именно поэтому в соответствии с законом прокурор в кратчайшие сроки после уведомления лица о подозрении должен совершить одно из следующих действий:

закрыть уголовное производство;

обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;

обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.

Учитывая это, в ст. 284 УПК сформулированы основания для закрытия уголовного производства. Одной из них является истечение срока досудебного расследования.

«Извлечение п. 10 ч.1 ст. 284 УПК повлечет за собой нарушения прав участников уголовного производства, а также создаст условия для злоупотреблений со стороны следователей и прокуроров», - считают в НААУ.

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