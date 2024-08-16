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В Украине может появиться Парламентский Бюджетный Офис: в Раде рассказали, для чего это нужно

18:34, 16 августа 2024
90% опрошенных депутатов поддержали создание Парламетского Бюджетного Офиса для обеспечения независимого анализа бюджетных документов, – заявил депутат, член Бюджетного комитета Павел Фролов.
В Украине может появиться Парламентский Бюджетный Офис: в Раде рассказали, для чего это нужно
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В Верховной Раде инициируют создание Парламентского бюджетного офиса в Украине.

Усиление влияния Верховной Рады на бюджетный процесс и повышение эффективности использования государственных финансов будет достигнуто благодаря созданию Парламентского Бюджетного Офиса в Украине, сообщил депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета по бюджету Павел Фролов.

Совместно с коллегами по парламенту и экспертами обсудили необходимость усиления роли Верховной Рады в бюджетном процессе, а также актуальность создания Парламентского Бюджетного Офиса (ПБО) в Украине. Представленные экспертами Westminster Foundation for Democracy результаты исследования четко показывают: парламентарии сталкиваются с серьезными вызовами при работе с проектом государственного бюджета», – заявил Фролов.

По его словам, сложность документов и ограниченная доступность аналитической информации не позволяют правильно оценить бюджетные предложения Минфина и их влияние на жизнедеятельность государства, что иногда приводит к голосованию за проект бюджета почти вслепую, полагаясь лишь на доверие к разработчикам проектов документов.

«От этого страдает качество и результат бюджетного процесса, усложняется мониторинг коррупционных рисков в проектах документов и существенно ограничивается способность парламентского контроля, которую должны осуществлять депутаты не только в бюджетном процессе, но и в деятельности исполнительных органов власти в целом», – отметил Павел Фролов.

Он пояснил, что идея создания Парламентского Бюджетного Офиса отозвалась у большинства стейкхолдеров.

«90% опрошенных народных депутатов поддержали создание ПБО для обеспечения независимого анализа бюджетных документов, а почти 2/3 коллег согласились с мнением, что имеющиеся парламентские инструменты не позволяют Верховной Раде всеобъемлющим осуществлять конституционные полномочия в бюджетной сфере», – сказал Фролов.

Он отметил, что Парламентский Бюджетный Офис мог бы стать независимым аналитическим центром при парламенте, который обеспечивал бы всестороннюю экспертизу бюджетных проектов и изменений в них. Офис также предоставлял бы депутатам консультации и организовывал тренинги по вопросам государственного бюджета, а также проводил исследования бюджетных вопросов по запросам парламентариев.

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