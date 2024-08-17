Эксперты МВФ планируют ввести новый налог на электроэнергию для майнинга криптовалют

Эксперты МВФ предлагают повысить налоги на энергетику для криптомайнеров на 85% для снижения выбросов углерода.

Источник фото: stormgain.com

Эксперты из Международного Валютного Фонда выдвинули предложение о повышении налогов на электроэнергию, которая используется для майнинга криптовалют, на 85%. По их оценкам, эта мера существенно поможет снизить выбросы углерода, сообщает Na chasi Crypto.

Заместитель начальника отдела финансовых вопросов МВФ Шафик Хебус и экономист отдела климатической политики Нейт Вернон-Лин рассчитали, что налог в размере $0,047 за киловатт-час может уменьшить выбросы на 100 миллионов тонн в год - эквивалент годовых выбросов Бельгии. В то же время, с учетом потенциального влияния майнинга на здоровье населения, они считают, что налог может расти до $0,089 за киловатт-час. Это также может принести дополнительные $5,2 миллиарда ежегодного дохода для правительств.

В отчете МВФ, который будет опубликован в сентябре, отмечается, что майнинг криптовалют может составлять до 0,7% глобальных выбросов углерода к 2027 году. Если учесть выбросы от дата-центров, занимающихся искусственным интеллектом, этот показатель может вырасти до 1,2% (450 миллионов тонн).

Эксперты предлагают ввести целевой налог для стимулирования майнеров и дата-центров к использованию более энергоэффективного оборудования. Однако они подчеркивают, что для достижения эффективности нужна глобальная координация, поскольку более жесткие нормы в одном регионе могут привести к переезду майнеров в страны с менее строгими стандартами.

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