Практика судов
  1. В мире

Эксперты МВФ планируют ввести новый налог на электроэнергию для майнинга криптовалют

07:00, 17 августа 2024
Эксперты МВФ предлагают повысить налоги на энергетику для криптомайнеров на 85% для снижения выбросов углерода.
Эксперты МВФ планируют ввести новый налог на электроэнергию для майнинга криптовалют
Источник фото: stormgain.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эксперты из Международного Валютного Фонда выдвинули предложение о повышении налогов на электроэнергию, которая используется для майнинга криптовалют, на 85%. По их оценкам, эта мера существенно поможет снизить выбросы углерода, сообщает Na chasi Crypto.

Заместитель начальника отдела финансовых вопросов МВФ Шафик Хебус и экономист отдела климатической политики Нейт Вернон-Лин рассчитали, что налог в размере $0,047 за киловатт-час может уменьшить выбросы на 100 миллионов тонн в год - эквивалент годовых выбросов Бельгии. В то же время, с учетом потенциального влияния майнинга на здоровье населения, они считают, что налог может расти до $0,089 за киловатт-час. Это также может принести дополнительные $5,2 миллиарда ежегодного дохода для правительств.

В отчете МВФ, который будет опубликован в сентябре, отмечается, что майнинг криптовалют может составлять до 0,7% глобальных выбросов углерода к 2027 году. Если учесть выбросы от дата-центров, занимающихся искусственным интеллектом, этот показатель может вырасти до 1,2% (450 миллионов тонн).

Эксперты предлагают ввести целевой налог для стимулирования майнеров и дата-центров к использованию более энергоэффективного оборудования. Однако они подчеркивают, что для достижения эффективности нужна глобальная координация, поскольку более жесткие нормы в одном регионе могут привести к переезду майнеров в страны с менее строгими стандартами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа

Первыми собеседованиями будут проходить кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а в целом собеседования кандидаты будут проходить до сентября.

Кабмин дал право на 100% бронирование интернет-провайдерам с прибылью более 20 млн в месяц, и мобильным операторам

Провайдеры, имеющие прибыль более 20 млн грн в месяц и выполнившие другие условия, смогут забронировать всех работников.

Кабмин принял постановление об обеспечении населения средствами защиты органов дыхания

Расширены пределы условий, на случай возникновения которых создаются запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным Президента по санкционной политике

Владислав Власюк назначен Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета

Кабмин предусмотрел компенсацию расходов на образование детей работников дипломатической службы за счет бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео