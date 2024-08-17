Практика судів
  1. У світі

Експерти МВФ планують ввести новий податок на електроенергію для майнінгу криптовалют

07:00, 17 серпня 2024
Експерти МВФ пропонують підвищити податки на енергетику для криптомайнерів на 85% для зниження викидів вуглецю.
Експерти МВФ планують ввести новий податок на електроенергію для майнінгу криптовалют
Джерело фото: stormgain.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експерти з Міжнародного Валютного Фонду висунули пропозицію про підвищення податків на електроенергію, яка використовується для майнінгу криптовалют, на 85%. За їхніми оцінками, цей захід суттєво допоможе знизити викиди вуглецю, повідомляє Na chasi Crypto.

Заступник начальника відділу фінансових питань МВФ Шафік Хебус і економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін розрахували, що податок у розмірі $0,047 за кіловат-годину може зменшити викиди на 100 мільйонів тонн на рік — еквівалент річних викидів Бельгії. Водночас, з урахуванням потенційного впливу майнінгу на здоров'я населення, вони вважають, що податок може зростати до $0,089 за кіловат-годину. Це також може принести додаткові $5,2 мільярда щорічного доходу для урядів.

У звіті МВФ, який буде опубліковано у вересні, зазначається, що майнінг криптовалют може становити до 0,7% глобальних викидів вуглецю до 2027 року. Якщо врахувати викиди від дата-центрів, що займаються штучним інтелектом, цей показник може зрости до 1,2% (450 мільйонів тонн).

Експерти пропонують ввести цільовий податок для стимулювання майнерів та дата-центрів до використання більш енергоефективного обладнання. Однак вони підкреслюють, що для досягнення ефективності потрібна глобальна координація, оскільки жорсткіші норми в одному регіоні можуть призвести до переїзду майнерів у країни з менш строгими стандартами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Кабмін прийняв постанову про забезпечення населення засобами захисту органів дихання

Розширено межі умов, на випадок виникнення яких створюються запаси засобів індивідуального захисту органів дихання.

Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео