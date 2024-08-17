Експерти МВФ планують ввести новий податок на електроенергію для майнінгу криптовалют

Експерти МВФ пропонують підвищити податки на енергетику для криптомайнерів на 85% для зниження викидів вуглецю.

Джерело фото: stormgain.com

Експерти з Міжнародного Валютного Фонду висунули пропозицію про підвищення податків на електроенергію, яка використовується для майнінгу криптовалют, на 85%. За їхніми оцінками, цей захід суттєво допоможе знизити викиди вуглецю, повідомляє Na chasi Crypto.

Заступник начальника відділу фінансових питань МВФ Шафік Хебус і економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін розрахували, що податок у розмірі $0,047 за кіловат-годину може зменшити викиди на 100 мільйонів тонн на рік — еквівалент річних викидів Бельгії. Водночас, з урахуванням потенційного впливу майнінгу на здоров'я населення, вони вважають, що податок може зростати до $0,089 за кіловат-годину. Це також може принести додаткові $5,2 мільярда щорічного доходу для урядів.

У звіті МВФ, який буде опубліковано у вересні, зазначається, що майнінг криптовалют може становити до 0,7% глобальних викидів вуглецю до 2027 року. Якщо врахувати викиди від дата-центрів, що займаються штучним інтелектом, цей показник може зрости до 1,2% (450 мільйонів тонн).

Експерти пропонують ввести цільовий податок для стимулювання майнерів та дата-центрів до використання більш енергоефективного обладнання. Однак вони підкреслюють, що для досягнення ефективності потрібна глобальна координація, оскільки жорсткіші норми в одному регіоні можуть призвести до переїзду майнерів у країни з менш строгими стандартами.

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