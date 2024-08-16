У Києві на Оболоні збудують новий паркінг з укриттям та зоною відпочинку

У Києві розпочнеться будівництво дворівневого паркінгу на 750 місць.

У Києві на вулиці Прирічній, біля паркових зон на острові Оболонський і парку «Наталка», розпочнеться будівництво нового великого паркінгу для автомобілів. Як повідомляє пресслужба Київської міськради, проект передбачає створення дворівневого автопаркінгу на 750 місць, оснащеного ліфтом для маломобільних осіб.

Цей паркінг покликаний вирішити проблему нестачі парковочних місць, яка загострилася після відкриття нових зон відпочинку на Оболонському острові і мосту «Хвиля Азову». Заплановане будівництво розвантажить прибудинкові території від автомобілів, що нині блокують проїзд для екстрених служб, таких як пожежна, швидка і поліція.

Новий паркінг також слугуватиме укриттям під час повітряних тривог, розрахованим на понад дві тисячі осіб. Головний архітектор проекту, Ігор Петров, зазначив, що на даху паркінгу буде створена прогулянкова зона площею 300-350 кв. метрів з зеленими насадженнями, що перетворить його на додатковий сквер для мешканців.

«Зараз є дуже багато ветеранів, ампутованих, яким дуже важко пересуватися по цим високим бордюрам, по вибоїнам на дорогах. Матерям з дітьми у візочках пересування теж дуже важке. Створення парковки на Прирічній дозволить нам діставатися спокійно і безпечно до зони відпочинку, підійматися на ліфтах на спортивні майданчики, спускатися, щоб прогулятися в зонах відпочинку», – зазначає ветеран російсько-української війни Артем Хребет.

Організатор благодійних спортивних змагань Олексій Вовк також підкреслив важливість цього проекту для проведення масових заходів, зазначивши, що наявність паркінгу та укриття відкриє нові можливості для організації тренувань і забігів.

Будівництво паркінгу є частиною загального плану з покращення інфраструктури та забезпечення комфорту для жителів Оболоні.

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