Практика судів
  1. В Україні

У Києві на Оболоні збудують новий паркінг з укриттям та зоною відпочинку

23:55, 16 серпня 2024
У Києві розпочнеться будівництво дворівневого паркінгу на 750 місць.
У Києві на Оболоні збудують новий паркінг з укриттям та зоною відпочинку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на вулиці Прирічній, біля паркових зон на острові Оболонський і парку «Наталка», розпочнеться будівництво нового великого паркінгу для автомобілів. Як повідомляє пресслужба Київської міськради, проект передбачає створення дворівневого автопаркінгу на 750 місць, оснащеного ліфтом для маломобільних осіб.

Цей паркінг покликаний вирішити проблему нестачі парковочних місць, яка загострилася після відкриття нових зон відпочинку на Оболонському острові і мосту «Хвиля Азову». Заплановане будівництво розвантажить прибудинкові території від автомобілів, що нині блокують проїзд для екстрених служб, таких як пожежна, швидка і поліція.

Новий паркінг також слугуватиме укриттям під час повітряних тривог, розрахованим на понад дві тисячі осіб. Головний архітектор проекту, Ігор Петров, зазначив, що на даху паркінгу буде створена прогулянкова зона площею 300-350 кв. метрів з зеленими насадженнями, що перетворить його на додатковий сквер для мешканців.

«Зараз є дуже багато ветеранів, ампутованих, яким дуже важко пересуватися по цим високим бордюрам, по вибоїнам на дорогах. Матерям з дітьми у візочках пересування теж дуже важке. Створення парковки на Прирічній дозволить нам діставатися спокійно і безпечно до зони відпочинку, підійматися на ліфтах на спортивні майданчики, спускатися, щоб прогулятися в зонах відпочинку», – зазначає ветеран російсько-української війни Артем Хребет.

Організатор благодійних спортивних змагань Олексій Вовк також підкреслив важливість цього проекту для проведення масових заходів, зазначивши, що наявність паркінгу та укриття відкриє нові можливості для організації тренувань і забігів.

Будівництво паркінгу є частиною загального плану з покращення інфраструктури та забезпечення комфорту для жителів Оболоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Кабмін прийняв постанову про забезпечення населення засобами захисту органів дихання

Розширено межі умов, на випадок виникнення яких створюються запаси засобів індивідуального захисту органів дихання.

Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео