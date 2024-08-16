В Киеве на Оболони построят новый паркинг с укрытием и зоной отдыха

В Киеве начнется строительство двухуровневого паркинга на 750 мест.

В Киеве на улице Приречной, возле парковых зон на острове Оболонский и парка «Наталка», начнется строительство нового большого паркинга для автомобилей. Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, проект предусматривает создание двухуровневого автопаркинга на 750 мест, оснащенного лифтом для маломобильных лиц.

Этот паркинг призван решить проблему нехватки парковочных мест, которая обострилась после открытия новых зон отдыха на Оболонском острове и моста «Волна Азова». Запланированное строительство разгрузит придомовые территории от автомобилей, которые сейчас блокируют проезд для экстренных служб, таких как пожарная, скорая и полиция.

Новый паркинг также будет служить укрытием во время воздушных тревог, рассчитанным на более чем две тысячи человек. Главный архитектор проекта, Игорь Петров, отметил, что на крыше паркинга будет создана прогулочная зона площадью 300-350 кв. метров с зелеными насаждениями, что превратит его в дополнительный сквер для жителей.

«Сейчас очень много ветеранов, ампутированных, которым очень трудно передвигаться по этим высоким бордюрам, по ухабам на дорогах. Матерям с детьми в колясках передвижение тоже очень тяжелое. Создание парковки на Приречной позволит нам добираться спокойно и безопасно до зоны отдыха, подниматься на лифтах на спортивные площадки, спускаться, чтобы прогуляться в зонах отдыха», - отмечает ветеран российско-украинской войны Артем Хребет.

Организатор благотворительных спортивных соревнований Алексей Вовк также подчеркнул важность этого проекта для проведения массовых мероприятий, отметив, что наличие паркинга и укрытия откроет новые возможности для организации тренировок и забегов.

Строительство паркинга является частью общего плана по улучшению инфраструктуры и обеспечению комфорта для жителей Оболони.

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