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В Україні може з’явитися Парламентський Бюджетний Офіс: у Раді розповіли, для чого це потрібно

18:34, 16 серпня 2024
90% опитаних депутатів підтримали створення Парламетського Бюджетного Офісу для забезпечення незалежного аналізу бюджетних документів, - заявив депутат, член Бюджетного комітету Павло Фролов.
В Україні може з’явитися Парламентський Бюджетний Офіс: у Раді розповіли, для чого це потрібно
Фото: Слуга народу
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У Верховній Раді ініціюють створення Парламентського Бюджетного Офісу в Україні. 

Посилення впливу Ради на бюджетний процес та підвищення ефективності використання державних фінансів буде досягнуто завдяки створенню Парламентського Бюджетного Офісу в Україні, повідомив депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету з питань бюджету Павло Фролов.

«Спільно з колегами по парламенту та експертами обговорили необхідність посилення ролі Верховної Ради в бюджетному процесі, а також актуальність створення Парламентського Бюджетного Офісу в Україні. Представлені експертами Westminster Foundation for Democracy результати дослідження чітко показують: парламентарі стикаютьсія із серйозними викликами при роботі з проєктом державного бюджету», – заявив Фролов.

За його словами, складність документів та обмежена доступність аналітичної інформації не дають змоги належно оцінити бюджетні пропозиції Мінфіну та їхній вплив на життєдіяльність держави, що подекуди призводить до голосування за проєкт бюджету майже наосліп, покладаючись лише на довіру до розробників проєктів документів.

«Від цього страждає якість та результат бюджетного процесу, ускладнюється моніторинг корупційних ризиків у проєктах документів та суттєво обмежується спроможність парламентського контролю, яку мали би здійснювати депутати не тільки в бюджетному процесі, а й у діяльності виконавчих органів влади загалом», – зазначив Павло Фролов.

Він пояснив, що ідея створення Парламентського Бюджетного Офісу відгукнулась у більшості стейкхолдерів.

«90% опитаних народних депутатів підтримали створення ПБО для забезпечення незалежного аналізу бюджетних документів, а майже 2/3 колег погодились з думкою, що наявні парламентські інструменти не дозволяють Верховній Раді всеохопно здійснювати конституційні повноваження у бюджетній сфері», – сказав Фролов. 

Він зазначив, що Парламентський Бюджетний Офіс міг би стати незалежним аналітичним центром при парламенті, який забезпечував би всебічну експертизу бюджетних проектів та змін до них. Офіс також надавав би депутатам консультації та організовував тренінги з питань державного бюджету, а також проводив би дослідження бюджетних питань за запитами парламентарів.

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