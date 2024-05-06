Задача обмінів між реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та реєстрами Податкової служби і Мін’юсту – це актуалізація даних українців і українок, – Міноборони

Реєстр «Оберіг» взаємодіє з реєстрами Податкової служби, Міністерства освіти, реєстром, де зберігаються дані про акти цивільного стану та іншими.

Інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників відображається в Реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг». В першу чергу, Реєстр «Оберіг» — це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Про це зазначила у коментарі Суспільному заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, зараз єдиний орган, який вносить дані до Реєстру «Оберіг», — це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані.

«Але «Оберіг» взаємодіє з шістьома реєстрами. Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії – це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки.

Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня» - вказала вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада може легалізувати заочні штрафи для чоловіків, які не стали на військовий облік чи не з’явилися за повісткою шляхом прийняття законопроекту 10379.

Також Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку.

Так, 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Нова редакція статті 13 закону про Реєстр визначає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Якщо раніше закон передбачав, що передача даних до Реєстру здійснюється лише ЦВК та лише одноразово, то тепер ці відомості зможуть оновлювати постійно. При цьому дані стосовно громадян, які не є військовозобов’язаними, призовниками чи резервістами мають згодом знищуватися.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

Тобто, якщо стосовно громадянина змінюються якісь дані – він отримує освіту, посвідчення водія, змінює роботу, виїжджає за кордон – це все буде відображатися у Реєстрі.

Загалом, як раніше писала «Судово-юридична газета», до нього потраплять персональні дані про дату і місце народження, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків – за згодою військовозобов’язаного; реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про досвід роботи за спеціальністю, про результати медичних оглядів, відомості про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, реквізити посвідчення водія та багато чого іншого.

Крім того, Реєстр здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним демографічним реєстром для верифікації інформації про фізичну особу, внесення до Реєстру унікального номеру запису в Демографічному реєстрі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.