Задача обменов между реестром военнообязанных «Оберег» и реестрами Налоговой службы и Минюста – это актуализация данных украинцев и украинок, – Минобороны

Реестр «Оберег» взаимодействует с реестрами Налоговой службы, Министерства образования, реестром, где хранятся данные об актах гражданского состояния и другими.

Информация о всех военнообязанных, резервистах и призывниках отображается в Реестре военнообязанных «Оберег». В первую очередь, Реестр «Оберег» — инструмент для понимания государством человеческого капитала, для военного учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно военного учета есть у государства. Об этом отметила в комментарии Общественному заместитель Министра обороны Катерина Черногоренко.

По ее словам, сейчас единственный орган, который вносит данные в Реестр «Оберег», – это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные.

«Но «Оберег» взаимодействует с шестью реестрами. Основная задача этих обменов, этого взаимодействия – это актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния. Это сведения о семье и смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки.

Также это данные об образовании и специальности. Мы планируем запустить кабинет в начале июня. То есть будем максимально ускоряться и запускаться в начале июня» - указала она.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада может легализовать заочные штрафы для мужчин, которые не стали на военный учет или не явились по повестке путем принятия законопроекта 10379.

Также правительство готовит новую форму военно-учетного документа с учетом цифровизации военного учета.

Так, 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег.

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют посредством электронного взаимодействия Министерству обороны сведения по отношению ко всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.