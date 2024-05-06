Отказался получать повестку и не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста

В Черкасской области уклонист приговорен к реальному лишению свободы.

Драбовский районный суд Черкасской области вынес обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении 29-летнего жителя Золотоношского района, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Решением суда апелляционной инстанции ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает Черкасская областная прокуратура.

В прокуратуре отмечают, что уклонист, который был пригодный к военной службе, не имея оснований для отсрочки от призыва, во время пребывания в помещении одного из отделов Золотоношского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, категорически отказался получать повестку от уполномоченного лица, несмотря на то, что ему должным образом сообщили о последствиях невыполнения обязательства.

Вместе с тем мужчина в октябре и ноябре 2023 года не явился в определенное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, несмотря на то, что был заранее предупрежден повесткой, и о причинах неявки не сообщил.

Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, добавляют в прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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