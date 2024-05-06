Практика судов
  1. В Украине

Отказался получать повестку и не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста

17:06, 6 мая 2024
В Черкасской области уклонист приговорен к реальному лишению свободы.
Отказался получать повестку и не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Драбовский районный суд Черкасской области вынес обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении 29-летнего жителя Золотоношского района, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Решением суда апелляционной инстанции ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает Черкасская областная прокуратура.

В прокуратуре отмечают, что уклонист, который был пригодный к военной службе, не имея оснований для отсрочки от призыва, во время пребывания в помещении одного из отделов Золотоношского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, категорически отказался получать повестку от уполномоченного лица, несмотря на то, что ему должным образом сообщили о последствиях невыполнения обязательства.

Вместе с тем мужчина в октябре и ноябре 2023 года не явился в определенное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, несмотря на то, что был заранее предупрежден повесткой, и о причинах неявки не сообщил.

Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, добавляют в прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты МСЭК лиц с инвалидностью будут вносить в электронный реестр, а пройти МСЭК можно будет дистанционно

Галина Третьякова и Марьяна Безуглая отмечают, что на сегодняшний день МСЭК как звено в реабилитационном маршруте является лишним и не приводит к достижению целей реабилитации.

Верховная Рада утвердит продление военного положения и мобилизации до середины августа

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада примет изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада примет закон, целью является устранение излишней процессуальной преграды в виде необходимости постановления определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Задача обменов между реестром военнообязанных «Оберег» и реестрами Налоговой службы и Минюста – это актуализация данных украинцев и украинок, – Минобороны

Реестр «Оберег» взаимодействует с реестрами Налоговой службы, Министерства образования, реестром, где хранятся данные об актах гражданского состояния и другими.

Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області