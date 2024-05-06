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Відмовився отримувати повістку та не з’явився до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта

17:06, 6 травня 2024
На Черкащині ухилянта засуджено до реального позбавлення волі.
Відмовився отримувати повістку та не з’явився до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта
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Драбівський районний суд Черкаської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 29-річного жителя Золотоніського району, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Рішенням суду апеляційної інстанції йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, передає Черкаська обласна прокуратура.

У прокуратурі зазначають, що ухилянт, будучи придатним до військової служби, не маючи підстав для відстрочки від призову, під час перебування у приміщенні одного з відділів Золотоніського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, категорично відмовився отримувати повістку від уповноваженої особи, не дивлячись на те, що його було належним чином повідомлено про наслідки невиконання зобов'язання.

Разом з тим, чоловік у жовтні та листопаді 2023 року не з'явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не зважаючи на те, що був завчасно попереджений повісткою, та про причини неявки не повідомив.

Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період, додають у прокуратурі.

Суд визнав обвинуваченого винуватим в інкримінованому йому діянні та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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