Практика судів
  1. Судова практика

Сімейні спори в умовах воєнного стану: аналіз судової практики Балаклійського райсуду Харківської області

15:47, 6 травня 2024
Минулого року серед справ із сімейних спорів судом найбільше було розглянуто справ про розірвання шлюбу.
Сімейні спори в умовах воєнного стану: аналіз судової практики Балаклійського райсуду Харківської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Балаклійський районний суд Харківської області провів аналіз судової практики розгляду сімейних спорів в умовах воєнного стану.

Аналіз містить огляд кількісних та якісних показників розгляду справ у спорах, що виникають із сімейних відносин за 2023 рік.

Також аналіз містить огляд особливостей розгляду справ цієї категорії в умовах воєнного стану в Україні.

Суд представив статистичні показники справ, у яких на кінець 2023 року було відкрито провадження та ті, що були розглянуті.

Зазначається, що у 2023 році зі справ у спорах, що виникають із сімейних відносин, найбільше надійшло та було розглянуто справ про розірвання шлюбу.

У суді повідомили, що однією із особливостей розгляду справ в умовах воєнного стану є неможливість встановити місце перебування їх учасників. З метою повідомлення сторін про розгляд справи суд використовує всі передбачені ЦПК України засоби: повідомлення на поштову адресу, направлення судових повісток в електронному вигляді та шляхом опублікування оголошень на веб порталі "Судова влада".

Наприклад, у справі № 610/1087/23, за позовом про розірвання шлюбу.

Справа розглядалась за правилами спрощеного провадження.

Від позивача до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідачу про час та місце розгляду справи суд повідомляв на адресу, зазначену у довідці переселенця та шляхом розміщення оголошення на веб порталі «Судова влада», однак відповідач повторно у судове засідання не прибув, відзив на позовну заяву та заяву про розгляд справи без його участі не надав.

Суд розглянув справу без учасників на основі матеріалів, наданих позивачем.

Іншим прикладом є справа № 610/149/23 за позовом про розірвання шлюбу.

Позивачу про час і місце розгляду справи суд неодноразово повідомляв за допомогою SMS, оскільки в матеріалах справи була його заява про отримання судових повісток в електронному вигляді, однак він у судові засідання двічі не з’явився, заяву про розгляд без його участі не надав.

Суд залишив позовну заяву без розгляду.

Події, що відбуваються під час воєнного стану, використовуються учасниками справ для обґрунтування своїх вимог або заперечень.

Наприклад, у справі № 610/1116/23 позивач звернувся з позовною заявою про звільнення його від сплати аліментів, скасування заборгованості за сплату аліментів та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач вказував, що відповідачка через введення воєнного стану, залишила їх спільних дітей, а сама поїхала до Німеччини.

З його заробітної плати проводились відрахування аліментів на користь відповідачки вже в той час, коли діти були на його утриманні та постійно проживали з ним.

У квітні 2022 року він разом з дітьми виїхав з окупованої території м. Балаклія до м. Києва, де знайшов житло та влаштувався на роботу. З того часу аліменти відповідачці він не сплачував, оскільки дітей повністю самостійно утримував, у зв’язку з чим виникла заборгованість за сплату аліментів. Відповідачка не брала участі у фізичному, моральному розвитку дітей та їх матеріальному забезпеченні.

Суд встановив, що діти, на утримання яких з позивача стягувались аліменти, з 24.02.2022 проживали разом з ним.

Заборгованість за сплату аліментів виникла у позивача з 01.04.2022, тобто коли сини почали проживати разом з батьком та перебували на його утриманні, що суд визнав обставиною, яка має істотне значення, оскільки призначення присуджених аліментів - це утримання дітей.

Суд дійшов до висновку, що в даному випадку стягнення з позивача на користь відповідачки аліментів на утримання дітей було недоцільним та таким, що не відповідало їхньому призначенню, а тому задовольнив позовні вимоги позивача.

Іншим прикладом є справа № 610/424/23, в якій позивачка зверталась з позовом про оспорювання батьківства та встановлення факту батьківства.

Суд встановив, що позивачка перебувала в шлюбі з відповідачем, але з грудня 2021 року проживала з іншим чоловіком. 25.12.2022 від сумісного проживання у них народився син. Оскільки в цей час позивачка перебувала в зареєстрованому шлюбі з відповідачем, він був записаний батьком у свідоцтві про народження дитини. Чоловік, з яким проживала позивачка, звернувся до експерта з медико-генетичних досліджень, отримав висновок про високу вірогідність того, що він є біологічним батьком дитини. 17.05.2023 цей чоловік звернувся до суду з позовом про визнання батьківства, однак 10.06.2023 він загинув, внаслідок чого провадження у тій справі було закрите.

Дослідивши всі наявні докази, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення позовних вимог.

Отже, воєнний стан не є перешкодою для розгляду справ у спорах, що виникають із сімейних відносин. Як і в мирний час, якщо є підтвердження про належне повідомлення учасників про час і місце розгляду справи, неявка учасників дає суду підстави застосувати наслідки, передбачені ст. 223 ЦПК України.

Крім того, воєнний стан в Україні та події, пов’язані з ним, стали як підставами для звернення до суду, так і додатковими аргументами для обґрунтування сторонами у справах своїх вимог або заперечень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно

Галина Третьякова та Мар’яна Безугла зазначають, що на сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації.

Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації з 14 травня на 90 днів.

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалить зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада ухвалить закон, метою є усунення зайвої процесуальної перепони у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Задача обмінів між реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та реєстрами Податкової служби і Мін’юсту – це актуалізація даних українців і українок, – Міноборони

Реєстр «Оберіг» взаємодіє з реєстрами Податкової служби, Міністерства освіти, реєстром, де зберігаються дані про акти цивільного стану та іншими.

Паспортні сервіси ДМС за кордоном відновили видачу готових паспортів – але у тестовому режимі

Чоловікам за кордоном, які подали документи на видачу паспорту до 25 квітня, слід чекати повторного SMS

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області