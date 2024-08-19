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Абитуриентам призывного возраста нужно предоставить учетные документы для зачисления на обучение, — напомнили в ТЦК

13:18, 19 августа 2024
В то же время для военнообязанных женщин существуют исключения.
Абитуриентам призывного возраста нужно предоставить учетные документы для зачисления на обучение, — напомнили в ТЦК
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Для зачисления в учебное заведение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет необходимо предоставить военно-учетный документ. В то же время для военнообязанных женщин существуют исключения. Об этом заявил начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного ТЦК Любомир Хомицкий в интервью «Общественному».

«Без него человека могут не засчитать. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям и тому подобное», - сказал специалист.

В то же время, как добавил Хомицкий, если абитуриент переезжает в другой город, обращаться в районный ТЦК не нужно.

«Такого требования у нас нет. Да, есть правила военного учета, которые требуют состоять на военном учете там, где зарегистрировано, задекларировано местожительство в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое местонахождение, например, как внутренне перемещение лицо на другой территории, то тогда да, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на военный учет», - отметил он.

Хомицкий отметил, что другие вопросы, связанные с устройством на работу, обучением, предусматривают исключительно ведение военного учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

В то же время военнообязанные студентки должны становиться на военный учет только когда уже заканчивают соответствующие учебные заведения и получают медицинское или фармацевтическое образование. Такие женщины, после получения дипломов, обязаны стать на военный учет. Но абитуриентки, только начинающие учиться, такой обязанности не имеют.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в Реестр «Оберег».

Ранее в ТЦК напомнили, когда нужно получить новый военно-учетный документ.

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