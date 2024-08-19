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Может ли контакт-центр налоговой службы дать ответ на конкретный ситуативный вопрос

17:48, 19 августа 2024
Может ли контакт-центр ГНС ответить на конкретный ситуативный вопрос.
Может ли контакт-центр налоговой службы дать ответ на конкретный ситуативный вопрос
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказывает, может ли контакт-центр налоговой службы дать ответ на конкретный ситуативный вопрос.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым п. 52.1 НКУ за обращением налогоплательщиков в бумажной или электронной форме контролирующий орган, определенный пп. 41.1.1 НКУ, предоставляет им бесплатно индивидуальные налоговые консультации по вопросам практического применения отдельных норм налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на такой контролирующий орган, в течение 25 календарных дней, следующих за днем ​​получения такого обращения данным контролирующим органом.

Уполномоченное лицо центрального органа исполнительной власти, реализующее государственную налоговую политику, может принять решение о продлении срока рассмотрения обращения на получение индивидуальной налоговой консультации свыше 25-дневного срока, но не более 15 календарных дней, и письменно сообщить об этом налогоплательщику в бумажной или электронной форме до истечения срока, определенного абзацем первым настоящего пункта (абзац девятый п. 52.1 НКУ).

Индивидуальные налоговые консультации предоставляются:

  • в устной форме – контролирующим органом, определенным пп. 41.1.1 НКУ, а также государственными налоговыми инспекциями;
  • в бумажной и электронной формах – контролирующим органом, определенным пп. 41.1.1 НКУ, кроме государственных налоговых инспекций.

Следует отметить, что контакт-центр ГНС предоставляет только унифицированные ответы на вопросы налогоплательщиков.

Для получения ответов на конкретные ситуативные вопросы, касающиеся конкретных операций, необходимо обратиться в соответствии со ст. 52 НКУ в контролирующие органы с предоставлением соответствующих первичных документов.

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