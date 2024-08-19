В Киеве «мертвые души» убирали Совское кладбище: им насчитали почти 3 миллиона гривен зарплаты

Бывшему исполняющему обязанности руководителя кладбища уведомлено о подозрении в служебной халатности.

В Киеве двум «мертвым душам» за уборку на Совском кладбище за три года насчитали почти 3 млн гривен зарплаты. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности смотрителя Совского кладбища ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 36).

Согласно материалам следствия, с января 2020 по декабрь 2022 подозреваемый исполнял обязанности смотрителя Совского кладбища, в обязанности которого входил контроль за работой уборщиков.

Указывается, что в течение этого времени уборщиками были оформлены 64-летний мужчина и 62-летняя женщина, которые на работе не появлялись, то есть были оформлены фиктивно, но на их карточки ежемесячно начислялась заработная плата – более 40 тыс. грн в месяц. В общей сложности за три года им безосновательно насчитали более 3 млн гривен.

Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения смотрителем кладбища служебных обязанностей бюджета Киева был нанесен ущерб на общую сумму более 3 млн гривен.

Пока ему сообщено о подозрении.

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