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Граждане не смогут оставить за собой определенные виды оружия

12:35, 19 августа 2024
Право собственности на найденное нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему, пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы гражданами не приобретается.
Граждане не смогут оставить за собой определенные виды оружия
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Нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему; гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему; пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним; огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой не будет подлежать декларированию в органах полиции. Соответственно, если такое оружие является трофейным, оставить себе в собственность его гражданские лица не смогут. Соответствующие уточнения будут установлены после принятия в целом законопроекта 9538 об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, который Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять как закон.

Также не будут подлежать декларированию огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, закрепленные за военнослужащими ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, СБУ, УГО, ГБР полицейскими, сотрудниками Службы судебной охраны и т.п. и боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.

Эти категории огнестрельного оружия и не подлежащие декларированию боеприпасы к нему изымаются органами Национальной полиции.

Напомним, законопроект предусматривает, что гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязано немедленно сообщить Национальной полиции о таком факте по специальному номеру «102» или «112» и в течение 24 часов передать их в органы полиции любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Гражданское лицо, нашедшее и задекларировавшее огнестрельное оружие, приобретает право собственности на него после истечения 3 месяцев со дня сдачи найденного огнестрельного оружия для проверки в орган Национальной полиции.

Однако право собственности на найденное и задекларированное огнестрельное оружие не приобретается в следующих случаях:

1) гражданское лицо, нашедшее и задекларировавшее огнестрельное оружие, не отвечает требованиям, установленным законом к физическим лицам для получения права собственности на огнестрельное оружие;

2) огнестрельное оружие не подлежит декларированию (выше приведены категории оружия, не подлежащие декларированию);

3) огнестрельное оружие принадлежит другому физическому или юридическому лицу, в том числе государственной собственности;

4) огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица, кроме случаев, предусмотренных частью седьмой этой статьи.

Если найденное и задекларированное огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица, такое огнестрельное оружие, за счет этого лица, может быть приведено в соответствие (переработано) к виду огнестрельного оружия, которое может находиться в его собственности, или до состояния макета огнестрельного оружия в порядке, определенном МВД.

В случае если гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, не изъявило желания приобрести его в собственность или не может приобрести право собственности на него по основаниям, определенным законом, найденное огнестрельное оружие переходит в государственную собственность, а боеприпасы к нему подлежат изъятию и утилизации в установленном порядка. За нарушение требований, предусмотренных настоящей статьей, гражданские лица несут ответственность, определенную законом.

Гражданские лица, имеющие во владении огнестрельное оружие и подлежащие декларированию боеприпасы к нему должны в течение одного месяца со дня введения в действие настоящего Закона обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или сдачи в соответствии с настоящим Законом.

Детальнее о редакции закона ко второму чтению ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Автор: Наталья Мамченко 

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Граждане не смогут оставить за собой определенные виды оружия

Право собственности на найденное нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему, пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы гражданами не приобретается.

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