Более 30 тысяч пар подали заявления о браке в Дии, - Михаил Федоров анонсировал презентацию функции бракосочетания по видеосвязи

Благодаря этому влюбленные могут проводить больше времени вместе, не тратя его на очереди и бюрократию, – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Уже более полутора лет украинцы могут подавать заявления о браке на портале Дии, что значительно упрощает этот важный шаг в жизни. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцы 30+ тысяч раз подали заявления о браке через портал Дия", - заявил Федоров.

Он отметил, что раньше у молодоженов был "забег на длинные дистанции": пойти в ГЗАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину.

Полтора года назад запустили на портале "Дия" возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар.

Кроме того, Федоров анонсировал презентацию функции бракосочетания онлайн по видеосвязи в Дии.

"Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию. И в горе, и в радости действуем вместе", - добавил глава Минцифры.

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