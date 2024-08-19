Заповедника Аскания-Нова больше нет, его уничтожили оккупанты, — председатель Херсонской ОВА

В то же время, директор заповедника Виктор Шаповал отрицал эту информацию.

Российские оккупанты превратили заповедник «Аскания-Нова» в руины. Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в интервью «РБК-Украина».

«Повсюду, где ступает нога русского солдата – все превращается в руины. Так случилось и с заповедником «Аскания-Нова», – отметил глава ОВА.

Кроме того, россияне продолжают вывозить животных во временно оккупированный Крым и в рф.

«Да, это правда, они его уничтожают. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально», – рассказал Прокудин.

Как известно, в заповедник оккупанты вошли 20 марта 2023 года.

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