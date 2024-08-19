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Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

12:02, 19 августа 2024
Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.
Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд
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В марте 2021 года прокурор обратился в суд с административным иском к Полтавскому городскому совету, в котором просил признать противоправным и недействительным решение Городского совета от 21 октября 2020 г. «Об утверждении внесения изменений в генеральный план г. Полтава», которым были утверждены новые редакции: генерального плана; историко-архитектурного опорного плана; научно-проектной документации по определению, корректировке границ и режимов использования зон охраны памятников и исторического ареала Полтавы.

Полтавський окружний адміністративний суд рішенням від 29 вересня 2022 року, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 13 грудня 2023 року, задовольнив позов. Суди мотивували свої рішення тим, що на момент прийняття 21 жовтня 2020 року Полтавською міською радою рішення про внесення змін до генерального плану Департамент Полтавської ОДА та ДСНС України не погодили розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації; відповідні погодження були отримані лише згодом, що є порушенням вимог пунктів 5.2, 5.3 Регламенту Полтавської міської ради; таке порушення відповідачем процедури вплинуло на зміст рішення, що є підставою для визнання його протиправним та нечинним.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу відповідача, скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Суд виходив, зокрема, з того, що Полтавська міська рада уповноважена приймати рішення про внесення змін до генерального плану після погодження певних розділів з іншими органами.

У ході розгляду цієї справи суди першої та апеляційної інстанцій не аналізували, як отримані вже у період чинності (не до моменту прийняття) оскаржуваного рішення Полтавської міської ради від 21 жовтня 2020 року б/н "Про затвердження внесення змін до генерального плану м. Полтава" та розгляду цієї справи у суді погодження Департаменту Полтавської ОДА та ДСНС України містобудівної документації могли вплинути на суть рішення та результати голосування за нього, враховуючи при цьому, що це рішення має статус нормативно-правового акта.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 4 КАС України нормативно-правовий акт - акт управління (рішення) суб`єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування.

Суди також не звернули уваги на положення статей 5, 19, 264 КАС України стосовно особливостей проваджень у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, та те, що відповідно до частини другої статті 265 КАС України нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду. Тобто, нормативно-правовий акт є чинним до набрання законної сили рішенням суду про визнання його протиправним та нечинним чи окремих його положень.

Встановивши, що Департамент ОДА погодив 15 квітня 2021 року, а ДСНС України - 10 червня 2021 року, розділи "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час" та "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період" генерального плану, суди попередніх інстанцій не оцінили істотність чинності/нечинності цих розділів для суспільних (публічних) інтересів та їх позитивний/негативний вплив на рівень безпеки мешканців міста (відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя, здоров`я і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю), а також доцільність визнання протиправними та нечинними змін до генерального плану після отримання погоджень і приведення рішення Міської ради у відповідність до пунктів 5.2, 5.3 Регламенту Полтавської міської ради.

Постанова Верховного Суду від 2 липня 2024 року у справі №440/2984/21 (адміністративне провадження № К/990/2292/24)

Автор: Наталья Мамченко 

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