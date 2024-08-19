Заповідника Асканія-Нова більше немає, його знищили окупанти, — голова Херсонської ОВА

Росіяни продовжують вивозити тварин до анексованого Криму і до рф.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські окупанти перетворили заповідник «Асканія-Нова» на руїни. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Всюди, де ступає нога російського солдата – все перетворюється на руїни. Так сталося й із заповідником «Асканія-Нова», - зазначив очільник ОВА.

Крім того, росіяни продовжують вивозити тварин до тимчасово окупованого Криму і до рф.

«Так, це правда, вони його знищують. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально», – розповів Прокудін.

Як відомо, до заповідника окупанти увійшли 20 березня 2023 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.