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Заповідника Асканія-Нова більше немає, його знищили окупанти, — голова Херсонської ОВА

12:43, 19 серпня 2024
Росіяни продовжують вивозити тварин до анексованого Криму і до рф.
Заповідника Асканія-Нова більше немає, його знищили окупанти, — голова Херсонської ОВА
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Російські окупанти перетворили заповідник «Асканія-Нова» на руїни. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Всюди, де ступає нога російського солдата – все перетворюється на руїни. Так сталося й із заповідником «Асканія-Нова», - зазначив очільник ОВА.

Крім того, росіяни продовжують вивозити тварин до тимчасово окупованого Криму і до рф.

«Так, це правда, вони його знищують. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально», – розповів Прокудін.

Як відомо, до заповідника окупанти увійшли 20 березня 2023 року.

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