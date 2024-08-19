Понад 30 тисяч пар подали заяви про шлюб у Дії, — Михайло Федоров анонсував презентацію функції одруження по відеозв’язку

Завдяки цьому закохані можуть проводити більше часу разом, не витрачаючи його на черги та бюрократію, - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вже понад півтора року українці мають можливість подавати заяви про шлюб на порталі Дія, що значно спрощує цей важливий крок у житті. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці 30+ тисяч разів подали заяви про шлюб через портал Дія", - заявив Федоров.

Він зазначив, що раніше в молодят був "забіг на довгі дистанції": піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито.

Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар.

Крім того, Федоров анонсував презентацію функції одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії.

"Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію. І в горі, і в радості діємо разом", - додав глава Мінцифри.

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