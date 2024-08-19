Громадяни не зможуть залишити у себе певні види зброї

Право власності на знайдену нарізну вогнепальну зброю калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї, гладкоствольну вогнепальну зброю калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси цивільними особами не набувається.

Нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї; гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї; кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них; вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням не підлягатимуть декларуванню у органах поліції. Відповідно, якщо така зброя є трофейною, залишити собі у власність її цивільні особи не зможуть. Відповідні уточнення будуть встановлені після прийняття в цілому законопроекту 9538 щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, який Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти як закон.

Також не підлягатимуть декларуванню вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, закріплені за військовослужбовцями ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, СБУ, УДО, ДБР поліцейськими, співробітниками Служби судової охорони тощо і боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Ці категорії вогнепальної зброї і боєприпаси до неї, що не підлягають декларуванню, вилучаються органами Національної поліції.

Нагадаємо, законопроект передбачає, що цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов’язана негайно повідомити Національну поліцію про такий факт за спеціальним номером «102» або «112» та впродовж 24 годин передати їх до органів поліції в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцезнаходження для подальшого вилучення.

Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, набуває право власності на неї після спливу 3 місяців з дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органу Національної поліції.

Однак право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю не набувається у таких випадках:

1) цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, не відповідає вимогам, встановленим законом до фізичних осіб для набуття права власності на вогнепальну зброю;

2) вогнепальна зброя не підлягає декларуванню (вище наведені категорії зброї, які не підлягають декларуванню);

3) вогнепальна зброя належить іншій фізичній або юридичній особі, у тому числі є державною власністю;

4) вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статі.

Якщо знайдена та задекларована вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи, така вогнепальна зброя, за рахунок цієї особи, може бути приведена у відповідність (перероблена) до виду вогнепальної зброї, що може перебувати в її власності, або до стану макета вогнепальної зброї у порядку, визначеному МВС.

У разі якщо цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, не виявила бажання набути її у власність або не може набути право власності на неї з підстав, визначених законом, знайдена вогнепальна зброя переходить у державну власність, а боєприпаси до неї підлягають вилученню та утилізації в установленому порядку. За порушення вимог, передбачених цією статтею, цивільні особи несуть відповідальність, визначену законом.

Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця з дня введення в дію цього Закону звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або здачі відповідно до цього Закону.

Детальніше про редакцію закону до другого читання раніше писала «Судово-юридична газета».

Автор: Наталя Мамченко

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