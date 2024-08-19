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У Києві «мертві душі» прибирали Совське кладовище: їм нарахували майже 3 мільйони гривень зарплати

13:54, 19 серпня 2024
Колишньому виконувачу обов’язки керівника кладовища повідомлено про підозру в службовій недбалості.
У Києві «мертві душі» прибирали Совське кладовище: їм нарахували майже 3 мільйони гривень зарплати
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У Києві двом «мертвим душам» за прибирання на Совському кладовищі за три роки нарахували майже 3 млн гривень зарплатні. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язки доглядача Совського кладовища ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, з січня 2020 по грудень 2022 року підозрюваний виконував обов’язки доглядача Совського кладовища, до обов’язків якого входив контроль за роботою прибиральників.

Вказується, що протягом цього часу прибиральниками були оформлені 64-річний чоловік та 62-річна жінка, які на роботі не з’являлись, тобто були оформлені фіктивно, але на їх картки щомісячно нараховували заробітну плату – більше 40 тис. грн на місяць. Загалом за три роки їм безпідставно нарахували понад 3 млн гривень.

Таким чином внаслідок неналежного виконання доглядачем кладовища службових обов’язків бюджету Києва було завдано збитки на загальну суму понад 3 млн гривень.

Наразі йому повідомлено про підозру.

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