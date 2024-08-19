Чи може контакт-центр ДПС надати відповідь на конкретне ситуативне запитання.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, чи може контакт-центр податкової служби надати відповідь на конкретне ситуативне запитання.

Зазначається, що відповідно до абзацу першого п. 52.1 ПКУ за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контролюючий орган, визначений пп. 41.1.1 ПКУ, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 15 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту (абзац дев’ятий п. 52.1 ПКУ).

Індивідуальні податкові консультації надаються:

в усній формі – контролюючим органом, визначеним пп. 41.1.1 ПКУ, а також державними податковими інспекціями;

пп. 41.1.1 ПКУ, а також державними податковими інспекціями; у паперовій та електронній формах – контролюючим органом, визначеним пп. 41.1.1 ПКУ, крім державних податкових інспекцій.

Слід зазначити, що контакт-центр ДПС надає тільки уніфіковані відповіді на запитання платників податків.

Для отримання відповідей на конкретні ситуативні запитання, які стосуються конкретних операцій, необхідно звернутися відповідно до ст. 52 ПКУ до контролюючих органів з наданням відповідних первинних документів.

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