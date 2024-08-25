Держпраці пояснює, якщо ж кількість працівників складає від 8 до 25 осіб, потрібно забезпечити одне робоче місце для осіб з інвалідністю.

Державна служба з питань праці пояснює, яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідістю” встановлено, що для роботодавців, які використовують найману працю встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Раніше ми писали, в якому випадку особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні.

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