У Одесі викрито ворожого інформатора, який «зливав» локації ЗСУ

Зловмисник також фіксував наслідки подвійного ракетного удару по Одесі

У Одесі місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмисник займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб рф. За вказівками російських кураторів, він збирав дані про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України, а також вивчав суспільно-політичну обстановку в Одесі та області.

Також агент фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру. Саме він, 15 березня цього року, передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок удару загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення.

Підозрюваний не лише спостерігав за подіями, але й обговорював деталі атаки з представником спецслужб рф.

Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

«Окрім цього, підозрюваний відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію рф проти України, яка почалася ще у 2014 році», - додали у прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання В Одесі. Під час обшуку виявлено мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.