Практика судів
  1. В Україні

У Одесі викрито ворожого інформатора, який «зливав» локації ЗСУ

07:00, 26 серпня 2024
Зловмисник також фіксував наслідки подвійного ракетного удару по Одесі
У Одесі викрито ворожого інформатора, який «зливав» локації ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмисник займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб рф. За вказівками російських кураторів, він збирав дані про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України, а також вивчав суспільно-політичну обстановку в Одесі та області.

Також агент фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру. Саме він, 15 березня цього року, передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок удару загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення.

Підозрюваний не лише спостерігав за подіями, але й обговорював деталі атаки з представником спецслужб рф.

Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

«Окрім цього, підозрюваний відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію рф проти України, яка почалася ще у 2014 році», - додали у прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання В Одесі. Під час обшуку виявлено мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можна відмовити військовослужбовцю у виплаті бойових 100 тисяч грн, бо його участь підтверджується довідкою не тієї форми - позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що суди, відмовляючи військовослужбовцю у нарахуванні винагороди 100 тисяч грн, не перевіряли, чи підтверджується участь у бойових діях, окрім довідки невірної форми, іншими доказами.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

ТЦК повинен долучити до протоколу докази, які підтверджують факт порушення обліку, і перевірити дані в інших реєстрах – суд

Чоловік встановив, що про нього немає даних в «Оберіг», хоча він стояв на обліку, пішов у ТЦК і отримав штраф 17 тисяч грн – суд скасував постанову ТЦК.

Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду