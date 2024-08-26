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В Одессе разоблачен вражеский информатор, который «сливал» локации ВСУ

07:00, 26 августа 2024
Злоумышленник также фиксировал последствия двойного ракетного удара по Одессе.
В Одессе разоблачен вражеский информатор, который «сливал» локации ВСУ
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В Одессе местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене, разжигании расовой вражды и ненависти, а также оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии россии против Украины.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, злоумышленник занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб россии. По указаниям российских кураторов он собирал данные о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Сил обороны Украины, а также изучал общественно-политическую обстановку в Одессе и области.

Также агент фиксировал последствия вражеских ударов по областному центру. Именно он, 15 марта этого года, передал врагу сведения о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате удара погиб 21 человек, а более 70 получили ранения.

Подозреваемый не только наблюдал за событиями, но и обсуждал детали атаки с представителем спецслужб россии.

Такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

«Кроме того, подозреваемый отметился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, которые вызвали волну возмущения среди общественности. В своих высказываниях он неоднократно унижал национальную честь и достоинство украинцев, разжигал национальную рознь и ненависть, а также оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины, которая началась еще в 2014 году», - добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в Одессе. Во время обыска обнаружен мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором и другие доказательства противоправной деятельности.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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