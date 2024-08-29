У Києві ВЛК забезпечуватимуть цілодобове проведення медоглядів – КМВА

На засіданні Ради оборони Києва уточнили режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації.

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У Києві військово-лікарські комісії (ВЛК) проводитимуть медичні огляди цілодобово. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації після засідання Ради оборони Києва.

Зокрема, як писала «Судово-юридична газета», розглянули питання щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

«За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій», - повідомили у КМВА.

Також на засіданні Ради оборони Києва уточнили режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

«Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації», - поінформували у КМВА.

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