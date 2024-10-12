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Японські вчені виявили, що гриби здатні мислити та ухвалювати рішення

13:35, 12 жовтня 2024
Дослідження показує, що гриби здатні ухвалювати рішення та адаптуватися до навколишнього середовища.
Японські вчені виявили, що гриби здатні мислити та ухвалювати рішення
Джерело фото: Big Kyiv
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Нове дослідження вчених з Японії виявило вражаючі здібності грибів, які можуть приймати рішення, розпізнавати форми та вирішувати проблеми. Як з'ясувалося, гриби здатні не лише збирати інформацію про навколишнє середовище, але й адаптувати свої моделі росту в залежності від умов. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Дослідники вивчали міцеліальні мережі грибів, що розкладають деревину. Міцелій — це тонкі ниткоподібні структури, які поширюються під землею, нагадуючи нейронні зв'язки в мозку. Хоча ми зазвичай бачимо лише невеликі гриби на поверхні, під землею існує складна мережа, яка збирає та обмінюється інформацією про навколишнє середовище.

У експерименті вчені протестували реакцію грибів на різні розташування дерев'яних блоків, використовуючи конфігурації у формі кола і хреста. Результати показали, що гриби не росли рівномірно, як можна було б очікувати, якщо б вони не мали інтелекту. У конфігурації хреста міцелій зосередився на чотирьох зовнішніх блоках, створюючи стратегічні «форпости» для подальшого росту, тоді як у круговій конфігурації гриби розподілилися рівномірно, уникаючи центру, що вказує на оптимізацію ресурсів.

Дослідник з університету Тохоку Ю Фукусава зазначив, що гриби мають пам'ять, здатні вчитися та ухвалювати рішення. Він підкреслив, що результати дослідження показують, як гриби можуть коригувати свої моделі зростання відповідно до інформації про навколишнє середовище.

Фукусава визнає, що наше розуміння грибів ще обмежене в порівнянні з рослинами та тваринами. Проте це дослідження проливає світло на прихований інтелект грибів і на те, як їх процеси ухвалення рішень впливають на екосистеми в цілому.

Аналіз японських учених свідчить про те, що інтелект може проявлятися в різних формах, і у випадку грибів він, ймовірно, пов'язаний із здатністю обробляти інформацію про навколишнє середовище та ухвалювати вигідні для організму рішення.

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