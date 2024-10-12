Японские ученые обнаружили, что грибы способны мыслить и принимать решения

Исследование показывает, что грибы способны принимать решения и адаптироваться к окружающей среде.

Источник фото: Big Kyiv

Новое исследование ученых из Японии выявило впечатляющие способности грибов, которые могут принимать решения, распознавать формы и решать проблемы. Как выяснилось, грибы способны не только собирать информацию об окружающей среде, но и адаптировать свои модели роста в зависимости от условий. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследователи изучали мицелиальные сети грибов, разлагающих древесину. Мицелий - это тонкие нитевидные структуры, которые распространяются под землей, напоминая нейронные связи в мозге. Хотя мы обычно видим только небольшие грибы на поверхности, под землей существует сложная сеть, которая собирает и обменивается информацией об окружающей среде.

В эксперименте ученые протестировали реакцию грибов на различные расположения деревянных блоков, используя конфигурации в форме круга и креста. Результаты показали, что грибы не росли равномерно, как можно было бы ожидать, если бы они не обладали интеллектом. В конфигурации креста мицелий сосредоточился на четырех внешних блоках, создавая стратегические «форпосты» для дальнейшего роста, тогда как в круговой конфигурации грибы распределились равномерно, избегая центра, что указывает на оптимизацию ресурсов.

Исследователь из университета Тохоку Ю Фукусава отметил, что грибы обладают памятью, способны учиться и принимать решения. Он подчеркнул, что результаты исследования показывают, как грибы могут корректировать свои модели роста в соответствии с информацией об окружающей среде.

Фукусава признает, что наше понимание грибов еще ограничено по сравнению с растениями и животными. Тем не менее, это исследование проливает свет на скрытый интеллект грибов и на то, как их процессы принятия решений влияют на экосистемы в целом.

Анализ японских ученых свидетельствует о том, что интеллект может проявляться в различных формах, и в случае грибов он, вероятно, связан со способностью обрабатывать информацию об окружающей среде и принимать выгодные для организма решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.