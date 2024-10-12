Практика судов
  1. В мире

Японские ученые обнаружили, что грибы способны мыслить и принимать решения

13:35, 12 октября 2024
Исследование показывает, что грибы способны принимать решения и адаптироваться к окружающей среде.
Японские ученые обнаружили, что грибы способны мыслить и принимать решения
Источник фото: Big Kyiv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новое исследование ученых из Японии выявило впечатляющие способности грибов, которые могут принимать решения, распознавать формы и решать проблемы. Как выяснилось, грибы способны не только собирать информацию об окружающей среде, но и адаптировать свои модели роста в зависимости от условий. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследователи изучали мицелиальные сети грибов, разлагающих древесину. Мицелий - это тонкие нитевидные структуры, которые распространяются под землей, напоминая нейронные связи в мозге. Хотя мы обычно видим только небольшие грибы на поверхности, под землей существует сложная сеть, которая собирает и обменивается информацией об окружающей среде.

В эксперименте ученые протестировали реакцию грибов на различные расположения деревянных блоков, используя конфигурации в форме круга и креста. Результаты показали, что грибы не росли равномерно, как можно было бы ожидать, если бы они не обладали интеллектом. В конфигурации креста мицелий сосредоточился на четырех внешних блоках, создавая стратегические «форпосты» для дальнейшего роста, тогда как в круговой конфигурации грибы распределились равномерно, избегая центра, что указывает на оптимизацию ресурсов.

Исследователь из университета Тохоку Ю Фукусава отметил, что грибы обладают памятью, способны учиться и принимать решения. Он подчеркнул, что результаты исследования показывают, как грибы могут корректировать свои модели роста в соответствии с информацией об окружающей среде.

Фукусава признает, что наше понимание грибов еще ограничено по сравнению с растениями и животными. Тем не менее, это исследование проливает свет на скрытый интеллект грибов и на то, как их процессы принятия решений влияют на экосистемы в целом.

Анализ японских ученых свидетельствует о том, что интеллект может проявляться в различных формах, и в случае грибов он, вероятно, связан со способностью обрабатывать информацию об окружающей среде и принимать выгодные для организма решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Верховный Суд высказался по поводу дезертирства военнослужащего, который проходил службу по контракту

В кассационной жалобе защитник ссылается на то, что в действиях осужденного отсутствуют признаки дезертирства, ведь он получил приказ от руководителя об уничтожении причастности к войску и возвращении к гражданской жизни, и такой приказ получили другие военнослужащие отряда осужденного, в результате чего вся рота не явилась на место несения службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України