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Нардеп Федієнко заявив, що лише 10% мобілізованих потрапляють на лінію фронту, натомість є дефіцит у тилових кадрах

12:14, 14 жовтня 2024
Олександр Федієнко вважає, що тільки 10-15 % мобілізованих потрапляють на фронт і зі зброєю виконують свій обов’язок.
Нардеп Федієнко заявив, що лише 10% мобілізованих потрапляють на лінію фронту, натомість є дефіцит у тилових кадрах
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Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснив, чому ТЦК активізували перевірки на масових заходах. Він зазначив, що військові командири звертаються і кажуть, що треба поповнення, а поповнення на надходить. 

Також Федієнко зазначив, що ТЦК в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік,

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт «Океану Ельзи», сходити до ресторанів", — заявив Федієнко в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких, за його словами, близько 10%. Натомість ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойових обов’язок", – сказав депутат.

Нагадаємо, у Києві ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля Палацу спорту, деяких чоловіків затримували.

Співак Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

Київський міський Територіальний центр комплектування повідомив, що затримання громадян після концерту гурту "Океан Ельзи" відбувалося відповідно до закону.

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