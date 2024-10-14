Без PlayStation та ігор — компанія Sony планує остаточно покинути ринок рф

Sony подала запит на ліквідацію юридичної особи в росії.

Корпорація Sony подала запит на ліквідацію юридичної особи в рф. Про це повідомляють росЗМІ.

Заяву про ліквідацію «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» компанія подала 10 жовтня.

Як відомо, Sony закрила доступ до PlayStation Store та ігор навесні 2022 року. Тоді ж припинилися офіційні поставки консолей. Хоча основна юридична особа продовжує діяти в росії.

Компанія заявила, що вживає всіх можливих дій для продовження «господарської діяльності на території рф». Йдеться про реалізацію нерозпроданих товарів, надання технічних і гарантійних послуг, укладення договорів з банками.

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