Користувачі сподіваються, що Apple внесе корективи, щоб покращити свій штучний інтелект, зробивши його більш делікатним у роботі з чутливими темами.

Штучний інтелект в iPhone Apple Intelligence повідомив користувачу про розставання з дівчиною. Про це повідомляє TechCrunch.

Розробник із Нью-Йорка Нік Спрін повідомив, що встановив бета-версію iOS 18.1 з активною ШІ-системою Apple Intelligence.

Пізніше чоловік опублікував у соцмережах скріншот, у якому штучний інтелект дав стислий виклад непрочитаних повідомлень від його супутниці: «Більше не у стосунках з вами; хоче забрати речі з квартири». Це повідомлення Спрін отримав на свій день народження

Після того, як чоловік поділився скриншотом цього повідомлення на платформі X, це викликало значний резонанс.

Повна версія повідомлення містила фразу: «Я не можу повірити, що ти щойно це зробив, ми розходимося, я хочу забрати свої речі». Нік пояснив, що посварився з дівчиною в барі та пішов, після чого отримав це повідомлення.

Однак незважаючи на неприємну новину, Спрін залишився задоволений роботою Apple Intelligence. Він зазначив, що автоматичний підсумок текстових повідомлень був максимально нейтральним і нагадував йому особистого асистента, який залишається професійним і підтримує «навіть у найжахливіших ситуаціях».

Користувачі сподіваються, що компанія Apple внесе корективи, щоб покращити «емоційний інтелект» свого штучного інтелекту, зробивши його більш делікатним у роботі з чутливими темами.

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