Пользователи надеются, что Apple внесет коррективы, чтобы улучшить свой искусственный интеллект, сделав его более щепетильным в работе с чувствительными темами.

Искусственный интеллект в iPhone Apple Intelligence сообщил пользователю о расставании с девушкой. Об этом сообщает TechCrunch.

Разработчик из Нью-Йорка Ник Сприн сообщил, что установил бета-версию iOS 18.1 с активной ИИ-системой Apple Intelligence.

Позже мужчина опубликовал в соцсетях скриншот, в котором искусственный интеллект дал краткое изложение непрочитанных сообщений от его спутницы: «Больше не в отношениях с вами; хочет забрать вещи из квартиры». Это сообщение Сприн получил на свой день рождения

После того, как мужчина поделился скриншотом сообщения на платформе X, это вызвало значительный резонанс.

Полная версия сообщения содержала фразу: «Я не могу поверить, что ты только что это сделал, мы расходимся, я хочу забрать свои вещи». Ник объяснил, что поругался с девушкой в ​​баре и ушел, после чего получил это сообщение.

Однако, несмотря на неприятную новость, Сприн остался доволен работой Apple Intelligence. Он отметил, что автоматический результат текстовых сообщений был максимально нейтральным и напоминал ему личного ассистента, который остается профессиональным и поддерживает «даже в самых ужасных ситуациях».

Пользователи надеются, что компания Apple внесет коррективы, чтобы улучшить «эмоциональный интеллект» своего искусственного интеллекта, сделав его более щепетильным в работе с чувствительными темами.

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