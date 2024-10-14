СБУ задержала агентов рф, которые онлайн корректировали ракетные удары по Украине

Они устанавливали скрытые видеокамеры вблизи нужных врагу объектов.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух российских агентов, занимавшихся корректировкой ракетных ударов по Полтавской и Сумской областям. Предатели устанавливали скрытые камеры вблизи стратегических объектов, что позволяло врагу в реальном времени наблюдать за последствиями атак и корректировать последующие удары.

По материалам дела, сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали на них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию.

Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключались внешние аккумуляторы.

Агентов задержали "на горячем" при установке шпионского устройства возле одного из военных объектов. Как выяснилось, они были завербованы летом 2024 через Telegram-каналы, которые предлагали способы быстрого заработка.

"Вместо обещанных средств от российских кураторов, задержанные получили подозрение в государственной измене, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

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