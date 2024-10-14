СБУ затримала агентів рф, які онлайн коригували ракетні удари по Україні

Вони встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних ворогу об’єктів.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання двох російських агентів, які займалися коригуванням ракетних ударів по Полтавській та Сумській областях. Зрадники встановлювали приховані камери поблизу стратегічних об’єктів, що давало можливість ворогу в реальному часі спостерігати за наслідками атак і коригувати наступні удари.

За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили "потрібні" об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію.



Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Агентів затримали "на гарячому" під час встановлення шпигунського пристрою біля одного з військових об'єктів. Як з’ясувалося, вони були завербовані влітку 2024 року через Telegram-канали, які пропонували способи швидкого заробітку.

"Замість обіцяних коштів від російських кураторів, затримані отримали підозру у державній зраді, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна", —повідомили в СБУ.

Зараз зловмисники перебувають під вартою.

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