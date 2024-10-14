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СБУ затримала агентів рф, які онлайн коригували ракетні удари по Україні

13:27, 14 жовтня 2024
Вони встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних ворогу об’єктів.
СБУ затримала агентів рф, які онлайн коригували ракетні удари по Україні
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про затримання двох російських агентів, які займалися коригуванням ракетних ударів по Полтавській та Сумській областях. Зрадники встановлювали приховані камери поблизу стратегічних об’єктів, що давало можливість ворогу в реальному часі спостерігати за наслідками атак і коригувати наступні удари.

За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили "потрібні" об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію.

Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Агентів затримали "на гарячому" під час встановлення шпигунського пристрою біля одного з військових об'єктів. Як з’ясувалося, вони були завербовані влітку 2024 року через Telegram-канали, які пропонували способи швидкого заробітку.

"Замість обіцяних коштів від російських кураторів, затримані отримали підозру у державній зраді, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна", —повідомили в СБУ.

Зараз зловмисники перебувають під вартою.

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