Без PlayStation и игр — компания Sony планирует окончательно покинуть рынок рф

Sony подала запрос на ликвидацию юридического лица в россии.

Компания Sony подала запрос на ликвидацию юридического лица в рф. Об этом сообщают росСМИ.

Заявление о ликвидации «Сони мобайл коммюникейшнз рус» компания подала 10 октября.

Как известно, Sony закрыла доступ к PlayStation Store и играм весной 2022 года. Тогда же прекратились официальные поставки консолей. Хотя основное юридическое лицо продолжает действовать в рф.

Компания заявила, что предпринимает все возможные действия для продолжения «хозяйственной деятельности на территории рф». Речь идет о реализации нераспроданных товаров, предоставлении технических и гарантийных услуг, заключении договоров с банками.

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