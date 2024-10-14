На Хмельниччині вилучили майже 8 мільйонів гривень у двох медиків, які допомагали отримати «липову» інвалідність, — ОГП

Лікар-невролог та фельдшер екстреної медичної допомоги розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

У Хмельницькій області викрито двох медиків на сприянні в отриманні групи інвалідності. У підозрюваних вилучили майже 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, лікар-невролог та фельдшер екстреної медичної допомоги розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

Зокрема, фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. А лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності.

Ціна «послуг» коливалась від 3600 до 7800 доларів.

Правоохоронці затримали фельдшера в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів.

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тисяч доларів, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

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