Створюватимуть національний запас — Дональд Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США

Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалюти, яка має розробити нові регулювання для цифрових активів та вивчити можливість створення національного резерву криптовалюти.

Президент США Дональд Трамп доручив сформувати робочу групу для розробки нових правил регулювання криптовалют та дослідження можливості створення національного резерву цифрових активів. Про це пише Reuters.

Указ включає положення про захист банківських послуг для криптовалютних компаній, натякаючи на заяви індустрії про те, що американські регулятори наказали кредиторам відрізати криптовалютні компанії від банківських послуг - те, що регулятори заперечують.

Також заборонено створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з існуючими криптовалютами.

Ще одним важливим кроком, на якому наполягала криптоіндустрія, стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США інструкції з бухгалтерського обліку, яка зробила дуже дорогим для деяких компаній, зареєстрованих на біржі, захист криптоактивів від імені третіх осіб.

За словами експертів з питань регулювання та криптовалют, якщо відповідні регулятори виконають цей указ Трампа, він може вивести криптовалюти в мейнстрим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.