Будут создавать национальный запас — Дональд Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США

Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по криптовалюте, которая должна разработать новые регулирования для цифровых активов и изучить возможность создания национального резерва криптовалюты.

Президент США Дональд Трамп поручил сформировать рабочую группу по разработке новых правил регулирования криптовалют и исследования возможности создания национального резерва цифровых активов. Об этом пишет Reuters.

Указ включает положение о защите банковских услуг для криптовалютных компаний, намекая на заявления индустрии о том, что американские регуляторы отдали приказ кредиторам отрезать криптовалютные компании от банковских услуг - то, что регуляторы отрицают.

Также запрещено создание цифровых валют центрального банка в США, которые могли конкурировать с существующими криптовалютами.

Еще одним важным шагом, на котором настаивала криптоиндустрия, стала отмена Комиссией по ценным бумагам и биржам США инструкции по бухгалтерскому учету, которая сделала очень дорогой для некоторых компаний, зарегистрированных на бирже, защиту криптоактивов от имени третьих лиц.

По словам экспертов по вопросам регулирования и криптовалют, если соответствующие регуляторы выполнят этот указ Трампа, он может вывести криптовалюты в мейнстрим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.