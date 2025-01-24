Практика судов
  1. В мире

Будут создавать национальный запас — Дональд Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США

13:30, 24 января 2025
Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по криптовалюте, которая должна разработать новые регулирования для цифровых активов и изучить возможность создания национального резерва криптовалюты.
Будут создавать национальный запас — Дональд Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп поручил сформировать рабочую группу по разработке новых правил регулирования криптовалют и исследования возможности создания национального резерва цифровых активов. Об этом пишет Reuters.

Указ включает положение о защите банковских услуг для криптовалютных компаний, намекая на заявления индустрии о том, что американские регуляторы отдали приказ кредиторам отрезать криптовалютные компании от банковских услуг - то, что регуляторы отрицают.

Также запрещено создание цифровых валют центрального банка в США, которые могли конкурировать с существующими криптовалютами.

Еще одним важным шагом, на котором настаивала криптоиндустрия, стала отмена Комиссией по ценным бумагам и биржам США инструкции по бухгалтерскому учету, которая сделала очень дорогой для некоторых компаний, зарегистрированных на бирже, защиту криптоактивов от имени третьих лиц.

По словам экспертов по вопросам регулирования и криптовалют, если соответствующие регуляторы выполнят этот указ Трампа, он может вывести криптовалюты в мейнстрим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об удалении медиа комментариев читателей в соцсетях через 3 дня после получения определения суда об открытии производства для предотвращения ответственности направлен на подпись Президенту

Принятый закон об установлении времени в 3 дня после получения определения суда об открытии производства для удаления медиа комментариев читателей, которые могут оскорблять, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, Верховная Рада направила на подпись Президенту.

Кто сможет стать прокурором окружной прокуратуры – опубликован список кандидатов, удачно сдавших экзамен

62 юриста из числа участников отбора на должность прокурора 2024 года смогут стать прокурорами-стажерами.

Автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия

Отсрочка от призыва, которую военнообязанный оформил через Резерв+, будет автоматически отменена в случае обнаружения путем электронного информационного взаимодействия Реестра «Оберег» с другими государственными реестрами или базами данных отсутствия законных оснований для нее.

В Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок

Предлагаются изменения в Конституцию США, согласно которым Дональд Трамп или любой другой кандидат сможет баллотироваться на третий срок президентских полномочий.

Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на прохождение военной службы – Кабмин внес уточняющие изменения

Кабмин внес изменения, по которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді