У Києві обмежать рух транспорту на примиканні Хрещатика до Європейської площі

До 7 лютого на примиканні Хрещатика до Європейської площі тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на час робіт.

У столиці на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Обмеження буде діяти із 25 січня до 7 лютого.

Як вказують у КМДА, у цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні.

Також 25 січня планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Роботи заплановані з 9:00 до 16:00.

Учасників дорожнього руху закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.

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